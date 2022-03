1 Die geflüchtete Larisa Tarasenko hat bei Reiner Steeb eine Bleibe gefunden. Foto: Vögele

Das Leben geht manchmal seltsame Wege. Vor vielen Jahren sandte die Mühlbachschule ausgesonderte Englischbücher an eine Schule in der Ukraine. Die Lehrerin dort unterrichtete Deutsch und Englisch. Seit einigen Tagen wohnt nun genau diese Lehrerin, Larisa Tarasenko, bei der Familie Steeb.















Vöhringen - Sie ist die erste Geflüchtete aus der Ukraine in Vöhringen. Sichtlich bewegt und auch für den Zuhörer bewegend, schildert die 56- Jährige ihre belastende Flucht. Morgens um 7 Uhr hörte sie im Rundfunk die Nachricht: "Putin kommt ins Land". Das habe sie fassungslos gemacht, so Tarasenko. Die Angst habe jeden klaren Gedanken geraubt. Die Nachbarn kamen aus den Häusern, alle Leute in der Straße weinten. "Wir haben geredet, den ganzen Tag Radio gehört, zusammen gesessen und uns gegenseitig Mut gemacht, dass der Krieg in ein bis zwei Tagen beendet sei", erzählt sie. Doch dem ist nicht so.