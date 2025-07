Neues Gesicht bei der Stadt VS: Patrick Brachat übernimmt die Leitung in der neuen Anschlussunterbringung in der Villinger Bussardstraße.

Patrick Brachat verstärkt das Team der Stadtverwaltung im Bereich Integration. Der 38-jährige Fachwirt für Büro- und Projektorganisation ist kein Unbekannter in der Integrationsarbeit – seit 2022 war er bereits im Landratsamt tätig und bringt umfassende Erfahrung in der Betreuung von Unterkünften mit, teilt die Stadtverwaltung mit.

Mit seiner neuen Aufgabe betreut er nun die neu geschaffene Anschlussunterbringung in der Bussardstraße, die demnächst belegt wird. Damit kommt die Stadt der Verpflichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen in die Anschlussunterbringung nach. Diese erfolgt in enger Abstimmung mit dem Landkreis.

„Ich freue mich, bei der Stadt ein neues Projekt mitzugestalten und die Menschen in der Anschlussunterbringung auf ihrem Weg zu begleiten“, so Patrick Brachat. Mit seiner Erfahrung aus der Arbeit im Heilig-Geist-Spital in Villingen – wo er zunächst Geflüchtete aus der Ukraine und später auch Asylbewerber betreute – kennt er die Herausforderungen der Unterbringung und Integration sehr genau, schreibt die Stadt VS weiter.

Seine berufliche Laufbahn, die ihn über die Pflege bis zur Leitung von Unterkünften führte, mache ihn zu einem kompetenten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Unterbringung und Integration. Neben der Organisation der Belegung und dem laufenden Betrieb kümmert sich Patrick Brachat auch um die Schnittstelle zwischen Landkreis und Stadt, die Wohnraumaquise und die Unterstützung der Bewohner auf dem Weg in eigenständigen Wohnraum – stets in enger Zusammenarbeit mit dem Integrationsmanagement.

„Es geht darum, den Menschen ein gutes Ankommen zu ermöglichen“, sagt Brachat, „und das geht nur gemeinsam.“ Auch das Zwischenmenschliche kommt nicht zu kurz: Mit regelmäßigen Bewohnerversammlungen können viele Alltagsfragen wie beispielsweise Mülltrennung oder die Regeln der Hausordnung geklärt werden. Die Präsenz vor Ort ist ihm wichtig – denn Integration beginnt im Kleinen.

In seiner Freizeit engagiert sich Patrick Brachat im Sportbereich, insbesondere für die integrative Mädchenmannschaft des FV Marbach, wo er als Integrationsbeauftragter des Vereins dieses besondere Projekt initiieren konnte, um Mädchen bessere Startmöglichkeiten zu geben. Das Projekt wurde vom Badischen Sportbund Freiburg mit dem Prädikat Qualifizierter Integrationsverein ausgezeichnet. „

Wir sind dankbar, dass wir mit Patrick Brachat nach langer Ausschreibungsphase einen erfahrenen Kollegen für die Integration gewinnen konnten“, freut sich Annette Hug-Kalisch, Sachgebietsleitung Integration.

Beim offenen Besichtigungstermin am Freitag, 25. Juli, 15 bis 17 Uhr, stehen er und weitere Kollegen aus den beteiligten Fachämtern interessierten Bürgerinnen und Bürgern gerne für Fragen bereit. Infos: E-Mail au@villingen-schwenningen.de.