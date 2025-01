1 Jennifer Schau-Schniedermeier vom Ordnungsamt Donaueschingen und der neue ehrenamtliche Helfer Michael Jordan stehen vor der Obdachlosenunterkunft. Foto: Sabrina Morenz

Michael Jordan übernimmt einen festen Termin in der Baarstraße. Auslöser für sein Engagement war ein Zeitungsartikel. Auch weitere Helfer unterstützen mit Spenden.









Die vier Männer in der Baarstraße 18 scheinen sich auf Anhieb sympathisch zu sein. Drei von ihnen leben in der Obdachlosenunterkunft in Pfohren. Der vierte ist Michael Jordan, der künftig regelmäßig als Ehrenamtlicher in der Baarstraße vorbeischauen wird.