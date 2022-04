1 Die Initiative unterstützt Flüchtlinge im ehemaligen Hotel an der Glatt und engagiert sich darüber hinaus im Raum Sulz. Foto: Reimer

Am Montagabend nahmen sich Helferinnen Zeit, um mit den Flüchtlingen in Hopfau ins Gespräch zukommen. Wie geht es ihnen? Was wird dringend benötigt? Doch es ging auch darum, die Menschen und ihre persönlichen Schicksale näher kennenzulernen.















Sulz - Neben dem Speiseraum im Untergeschoss des ehemaligen Hotels an der Glatt hatten die Helferinnen der Initiative "Flüchtlingshilfe Sulz" einen Besprechungsraum eingerichtet. Alle Flüchtlinge nutzten die Gelegenheit, ihre Bedürfnisse zu äußern. Dreieinhalb Stunden hörten die Helferinnen zu, notierten sich ihre Wünsche und hatten ein offenes Ohr für ihre seelischen Anliegen.

Von Angehörigen getrennt

Eine Frau kommt in den Raum. "Guten Abend", begrüßt sie die Helferinnen mit einem Lächeln. Das Gespräch findet auf Russisch statt. Marina Thiessen und Ina Gellert übersetzen für die anderen Helferinnen. Die Frau ist Friseurin, wenn sie Scheren bekommt, könne sie in der Unterkunft den anderen Flüchtlingen Haare schneiden, erzählt sie. Es wäre auch eine kleine Ablenkung für sie. Die Situation belastet sie schwer. Sie habe Schuldgefühle. Sie macht sich Vorwürfe, dass es ihr im Vergleich zu ihren Angehörigen gut geht.

An diesem Abend erfahren die Helferinnen noch von weiteren Schicksalen, Geschichten von Menschen, die von ihren Angehörigen getrennt wurden und nun alleine in Hopfau untergekommen sind. Der Gesprächsbedarf ist groß. "Die Menschen hatten ein Leben, bevor sie hierher gebracht wurden. Wir wollen mehr über sie erfahren", erklärt Silvia Stöhr. "Den Bewohnern tat es sehr gut", sagt sie tags darauf.

Eltern um Kinder besorgt

Im persönlichen Gespräch fällt es den Flüchtlingen auch einfacher, ihre Bedürfnisse zu äußern. Viele kommen mit einem Zettel, auf dem nur "Schuhe" oder "Kleidung" steht. Schnell wird aber deutlich, dass es noch weitere Anliegen gibt. "Einige haben sich geschämt, zu fragen, ob und wo man in die Kirche gehen darf", berichtet Stöhr. Eltern sind um ihre Kinder besorgt. Wann können sie in die Schule? Auch der Bustransport bereitet Sorgen. Um mit dem ÖPNV fahren zu können, müssen sie ihre Ausweis- oder Geburtsdokumente vorzeigen. Die Angst, diese wichtigen Dokumente zu verlieren, ist groß. Einige Kinder wurden an der Bushaltestelle bereits zurückgelassen.

Auch der Gesundheitszustand einiger Flüchtlinge ist Anlass zur Sorge. Stöhr berichtet von einer Frau, die seit sechs Tagen nur im Bett liege, weil sie nicht mehr aufstehen kann. Sie soll in ein Krankenhaus gebracht werden. Arztbesuche seien generell ein dringliches Anliegen, viele sind auf Fahr- und Begleitdienste, aber auch auf Übersetzer angewiesen.

Spendenaktion ins Leben gerufen

Die Initiative will mit der Stadt zum Wohle der Flüchtlinge kooperieren. "Wir müssen zusammenarbeiten und gemeinsam dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht", sagt Tina Zabcic.

Doch auch wer selbst Hilfe braucht, könne sich an die Initiative wenden. Über das Internetportal "Gofundme" wurden rund 3800 Euro an Spenden gesammelt. Janine Stühler organisiert die Aktion. Wer Flüchtlinge privat bei sich aufgenommen hat, könne sich bei ihr melden, die Initiative will in solchen Situationen finanziell aushelfen, erklärt sie. Ihre Spendenkampagne kann auf der Plattform unter "Hilfe für die Kriegsflüchtlinge im Raum Sulz" gefunden werden.