1 Insgesamt werden im Gewerbegebiet Beermiß in Calmbach 96 Container aufgestellt. Foto: Ziegelbauer

Seit Montag werden im Gewerbegebiet Beermiß die Container für die neue Flüchtlingsunterkunft aufgestellt. Etwa vier Wochen lang dauern die Arbeiten.









Link kopiert



Jetzt tut sich was im Gewerbegebiet Beermiß in Calmbach: Am Montag hat das damit beauftragte Unternehmen begonnen, die Container aufzustellen, in denen bis zu 100 Geflüchtete untergebracht werden sollen. Zuvor war die Grundfläche geschottert und entsprechend vorbereitet worden.