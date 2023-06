1 Die Gemeinde Schömberg lässt das Haus Grüntal umbauen. Foto: Wolfgang Krokauer

Alle Kommunen im Landkreis Calw werden dazu angehalten, Unterkünfte für Flüchtlinge bereitzustellen. In der Gemeinde Schömberg gibt es eine Lösung. Doch bis die ersten Flüchtlinge einziehen können, gibt es noch einiges zu tun.









Anfang des Jahres waren im Haus Grüntal in Schömberg noch Pflegebedürftige untergebracht. Die Inhaberin der Einrichtung entschloss sich aber, den Betrieb einzustellen. Sie verkaufte das Anwesen an die Gemeinde Schömberg. Die Kommune bringt dort nun Flüchtlinge unter. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen.