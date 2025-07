Das Unterkirnacher Dorffest feierte in diesem Jahr einen runden Geburtstag – 40 Jahre, in denen die Vereine und die Feuerwehr erfolgreich Attraktionen, Spiel und Spaß boten.

Meistens spielte auch das Wetter mit – so, wie an diesem Wochenende.

Am Samstag eröffnete Bürgermeister Andreas Braun traditionell das Fest mit dem Fassanstich und Freibier für die Organisatoren des Fests.

Anschließend wurde die Bühne freigeräumt, denn die Kinder der katholischen und evangelischen Kitas scharrten schon mit den Füßen, um mit Tanz und Gesang zu zeigen, was sie in den Kitas einstudiert hatten. Vor der Bühne gab es großes und kleines Publikum, das die Vorführungen mit viel Beifall belohnte.

Waffelverkauf zugunsten der Bücherei

In der Mühle im Backraum standen Franka Braun und Renate Belz an beiden Tagen unermüdlich bereit, um Waffeln zu backen: „Wir sind zufrieden“ erklärten die beiden Frauen, denn der Erlös des Waffelverkaufs werde in die Kasse der katholischen Bücherei fließen: „Es wird immer gelesen, und wir sind froh, wenn wir neue Bücher anschaffen können“, berichten Franka Braun und Renate Belz im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bei den Kegelfreunden gibt es Striebli. Foto: Hella Schimkat

Nach den Vorführungen der Kitakinder wurde ein Laufweg über dem Mühlenplatz abgesperrt, würde doch um 17 Uhr der Bambini- und Schülerlauf, organisiert vom Unterkirnacher Lauftreff, beginnen. „Es starten 90 Kinder, unterteilt in Bambini und Schüler“, erklärte eine der vielen Helferinnen des Lauftreffs.

Warten auf den Startschuss

Begeisterte Eltern und Freunde hatten sich am Start und Zieleinlauf in Richtung Christuskirche eingefunden, während die jungen Läufer ungeduldig auf den Startschuss warteten.

Elf Vereine nahmen an dem Wettbewerb teil, das waren: Rogenbachschule, Kindergarten Arche Noah, Kindergarten St. Elisabeth, LT Unterkirnach, Unterkirnach, TUS Köln, Gymnasium am Romäusring, FC Unterkirnach, FSV Schwenningen, Christy-Brown-Schule VS und SBBZ Sehen Heiligenbronn.

Die Schüler starten zum Wettlauf. Foto: Hella Schimkat

Die Feuerwehr, der Musikverein, die Kürnach-Hexen, der FC, die Kieschtockzunft und die Kegelfreunde sorgten an beiden Tagen für das kulinarische Angebot, eine reichhaltige Tombola winkte mit attraktiven Preisen.

Im Sandkasten war Betrieb von fleißigen mit Sand bauenden Kindern, im Feuerwehrhaus gab es eine Party in der Löschbar.

Am Samstagabend unterhielt die Liveband „Audio“. Am Sonntag spielte der Musikverein Unterkirnach zum Frühschoppen, die Volkstanzgruppe trat auf und die Liveband „Lieder à la carte“ sorgte für Stimmung. Am Montag bittet die Feuerwehr zum Handwerkervesper.

Lauf beim Dorffest

Schülerlauf

Über 1200 Meter waren die ersten fünf Läufer: 1. Noah Benzing, FSV Schwenningen, 2. Samuel Dellermann, LT Unterkirnach, 2. Frederic Kuhnt, Unterkirnach, 4. Liam Feiß, TUS Köln, 5. Nick Unger, Roggenbachschule.

Bambinilauf

600 Meter, MK U8: 1. Marius Doucka, Roggenbachschule, 2. Jakub Fait, Rogenbachschule, 3. Jorin Fürderer, Roggenbachscule, 4. Adrian Widera, Roggenbachschule, 5. Johannes Hirt, Kindergarten Arche Noah. 600 Meter WK U8: 1. Lina Doucka Leka, Kindergarten St. Elisabeth, 2. Theresa Kistenfeger, Roggenbachschule, 2. Anni Fischer, Kindergarten Arche Noah, 4. Claudia Mastalerz, Kindergarten Arche Noah, 5. Nola Neugart, Unterkirnach.