Die Kirnacher Landfrauen sind das ganze Jahr über aktiv – und wenn sie etwas anpacken, dann läuft das. Einmal mehr war es das "Zwiebelkuchenfest", zu dem sie auf dem Mühlenplatz eingeladen hatten. Lange Schlangen bildeten sich vor dem Verkaufsstand am Mühlentreff, denn es lockte frisch gebackener Zwiebelkuchen. Für den, der die würzigen Knollen nicht mag, hielten die Frauen ebenso frisch gebackenen Apfel- oder Zwetschgenkuchen bereit. Zum Zwiebelkuchen braucht es Neuen Süßen, Suser oder Kretzer, also den neu gekelterten Wein, mal mit, mal ohne Alkohol. Dafür hatten die Landfrauen den wöchentlich anreisenden Gemüse- und Obstlieferanten Meier vom Kaiserstuhl gewinnen können, der aus seinem Wingert frischen Traubensaft und den schon leicht alkoholisierten neuen Wein anbot. Eine nicht enden wollende Schlange stand tapfer an. Es kam doch jeder in den Genuss der Kuchen, denn die Landfrauen hatten genug für alle. In der Backstube der Kirnachmühle war der Holzbackofen praktisch durchgehend in Betrieb. Mehr als einen Zentner Zwiebeln hatten die Frauen in Ringe geschnitten und mit Sauerrahm gemischt, dazu kam natürlich der obligatorische Speck. Ein lockerer Teig wurde als Grundlage auf den großen Blechen ausgewalzt und dann ging es ab in den Ofen. Immer gleich mehrere Bleche wurden fertig gemacht, der Nachschub musste schließlich gewährleistet sein. Die Stücke, die konnten sich durchaus sehen lassen. Foto: Kommert