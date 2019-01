Unterkirnach Zwei neue Trainer bringen Schwung

Dies erläuterte Kassierer Manfred Wundling anlässlich der Mitgliederversammlung am Samstag in den Schlossbergstuben. Das Clubhaus und die Garage seien bezahlt, größere Ausgaben stehen zur Zeit nicht an, so der Kassierer. Vorsitzender Siegfried Bayer berichtete, dass im vergangenen Jahr verschiedene Bäume und Hecken entfernt worden waren, wodurch am Rande der Plätze alles offener geworden sei und auch weniger Laub von den Plätzen weggekehrt werden musste.

Das Clubhaus wurde in den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt, die Verlegung der Waschbetonplatten müsse noch vorgenommen werden, so Bayer. Er dankte den Clubmitgliedern, Manfred Wundling, Wolfgang Reydt und Wolfram Zimmer, die eine Sitzbank, Waschbetonplatten und einen Sonnenschirm gespendet hatten. Die Kosten für das Herrichten der Plätze seien gleich geblieben, eine Schnuppermitgliedschaft wurde neu aufgelegt, so der Vorsitzende.

Im Januar sei von Unbekannten auf der Terrasse gefeiert worden, was man an der heftigen Verschmutzen bemerkt habe. "Wir haben die Polizei informiert, und ich bin dafür, dass der Bewegungsmelder eingeschaltet bleibt", so Bayer. Das Sommerfest sei im Herbst nachgeholt worden, was gleichzeitig ein guter Saisonabschluss gewesen sei, so der Vorsitzende. Bayer dankte allen Spielern, die auch für Verletzte eingesprungen waren, für den großen Zusammenhalt. Er zeigte sich zuversichtlich dass der Verein bald an eine zweite Mannschaft denken könne.