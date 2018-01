Unterkirnach Zunft geht auf Kieschtock-Suche

Am Samstag, 13. Januar, werden die Leitern ausgefahren, und ab 9 Uhr werden die Fähnle in den Straßen aufgehängt. Die erste Hauptprobe für den Zunftball wird am Dienstag, 30. Januar, durchgeführt, die zweite Probe folgt am Donnerstag, 1. Februar, ab 19 Uhr. Der Zunftball steigt am Samstag, 3. Februar, ab 20 Uhr in der Schloßberghalle. Das Motto heißt in diesem Jahr "Sei nicht Du – komm inkognito".