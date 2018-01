Unterkirnach Zuerst wird mit dem Schnorchel geübt

Unterkirnach. Doch auch der Nachwuchs kann sich sehen lassen, wie Jugendleiter Klaus Kramer erleichtert betont: "Seit zehn Jahren haben wir 20 Jugendliche, die regelmäßig bei uns trainiert haben und sozusagen erwachsen sind", erklärt Kramer im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zuerst habe er befürchtet, dass ihm jetzt die Jugend wegbreche, aber der Verein habe schon wieder 20 Jugendliche im Alter von neun bis 19 Jahren, davon neun Mädchen, zeigt er sich begeistert. Die Jugendlichen trainieren montags von 19 bis 20 Uhr, die Erwachsenen treffen sich freitags, so Kramer. Auf die Frage, ob die Jugendlichen ihre Eltern als Vorbild haben und deshalb in den Tauchsportclub kommen, verneint er: "Überhaupt nicht, deren Eltern tauchen nicht. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber plötzlich stehen sie hier und wollen tauchen", fährt er fort. Die Kinder kommen zum Teil aus Furtwangen, Tuttlingen und Donaueschingen, so Kramer.

Kramer, der seit 1999 Mitglied des Vereins ist, hat vor zehn Jahren die Kinder und Jugendlichen unter seine Fittiche genommen. Schwimmen müssen sie können, wenn sie hierher kommen, und acht Jahre alt sein. Wann sie mit dem Kindertauchgerät tauchen dürfen, entscheide er, fährt er fort. Zuerst müssen sie das Schnorchelabzeichen Robbe und Otter machen, das gebe es in Bronze, Silber und Gold, so Kramer. Dazu müsse an der Oberfläche und weiter unten getaucht werden. Geprüft werde die Theorie und Praxis sowie das Tauchen am Kindertauchgerät.