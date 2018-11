Unterkirnach Zeitreise ins Mittelalter steht bevor

Unterkirnach. Die ersten Gäste werden am Freitag, 14. Dezember, ab 14 Uhr erwartet. Bis 20.30 Uhr können sich die Besucher unterhalten lassen. Am Samstag beginnt das Spektakel schon um 12 Uhr, geschlossen wird um 20.30 Uhr. Und am Sonntag stehen alle Teilnehmer des Spektakels von 12 bis 17.30 Uhr bereit, danach wird abgebaut.

Schon der zweite mittelalterliche Markt war mit rund 26 Teilnehmern ein so großer Erfolg, dass alle zum Abschied erklärten: "Im nächsten Jahr kommen wir wieder." Und da sich der wunderschöne idyllische Rahmen des Marktes bei Händlern und Musikern sowie anderen Teilnehmern herumgesprochen hatte, flatterten immer mehr E-Mails auf den Tisch von Viola Thomas mit der Ankündigung: "Wir wollen auch kommen."

Wenn Feuerspucker Egon Rasch, unterstützt von seiner Frau, die Flammen tief einatmet und dann in einem gewaltigen Feuerschwall ausstößt, fragt sich so manch ein Zuschauer wie er das macht. In diesem Jahr erhält er Unterstützung von Chandra Witchfirme, die mit einer Feuershow aus St. Georgen nach Maria Tann kommt und ebenfalls die Zuschauer begeistern wird.