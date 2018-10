Unterkirnach Waren aus heimischer Herstellung

Von 11 bis 18 Uhr wird den Besuchern auf dem Mühlenplatz ein vielseitiges Angebot an regionalen Produkten, Vorführungen traditioneller Handwerkskunst aus dem Schwarzwald nebst Unterhaltung geboten. Einher geht der Naturparkmarkt zudem mit einem verkaufsoffenen Sonntag, bei dem Kunden zwischen 13 und 17 Uhr in den Geschäften zusätzlich auf Einkaufstour gehen können.

Knapp 30 Marktbeschicker und Betriebe aus der Region beteiligen sich am Naturparkmarkt in Unterkirnach. Die Besucher erhalten dadurch ein breites Angebot aus regional erzeugten Produkten, wie Käse- und Wurstwaren, Weine, Backwaren und Honig, Handwerksarbeiten wie Näharbeiten, Handgefertigtes aus Holz, Deko-Artikel und Ähnlichem.

Agnes und Sandra Fürderer zeigen die Kunst des Strohschuhflechtens und ihr Können am Spinnrad. Der Naturkindergarten informiert und bietet Kräutersalz an. Für die jüngeren Gäste öffnet die Spielscheune. In der Mühlenstube liest die Autorin Veronika Ciampa. Das Gros der Stände ist im Bereich des Mühlentreffs zu finden, sehr zentral und mit kurzen Wegen. Zum Verweilen auf dem Naturparkmarkt lädt am Sonntag auch ein buntes Unterhaltungsprogramm ein.