Unterkirnach Waldschenke zieht Gäste an

Unterkirnach. Für Mel Thomes, neuer Event-Promoter für Maria Tann, war es das erste Fest, kräftig unterstützt wurde er von Viola Thomes, seinen Brüdern und deren Partnerinnen, da konnte nichts schief gehen.

Axel Kubsch, Geschäftsführer der Haus Selekt und Inhaber von Maria Tann, hatte alles, was mit Events zu tun hatte, in die Hände von Mel Thomes gegeben und machte es sich gemütlich auf einer der Bänke. "Ich bin hier nur Gast", sagte er strahlend und zeigte sich zufrieden, dass nach einem verhaltenen Start am Freitag an den nächsten beiden Tagen mehr und mehr Gäste, darunter auch Wanderer und Biker, den Weg in den Park fanden und das Ambiente genossen. Bier, Sprudel und Kaffee sowie eine köstliche Schwarzwälder Kirschtorte fanden ihre Abnehmer und auch die Langos, ein Pizzateig mit verschiedenen Belägen, sowie Wurstsalat ließen die Helfer rotieren.

Zur Eröffnung erhielt jedes Kind ein Eis als Geschenk, außerdem konnten sich der Nachwuchs und Erwachsene aus einer bunten Krabbelkiste witzige Geschenke mitnehmen. Helmut Doser aus Brigachtal sorgte für beste Unterhaltung mit Gesang, Gitarre, Posaune und Saxofon. Ob Elvis, DJ Ötzi, die Klostertaler, Beatrice Egli, Modern Talking und Country-Songs, seine musikalische Bandbreite war enorm, sogar "Auf der Vogelwiese" hatte er im Repertoire. Ab 13.30 Uhr hatte er am Samstag bis in den späten Nachmittag in die Tasten gegriffen, am Sonntag wurde er von Alleinunterhalter Peter Kromm abgelöst.