Unterkirnach Wahl fährt eine Schicht

Die Pläne der Firma Wahl GmbH, in Peterzell eine Produktionshalle zu bauen, sind Fakt. Jetzt munkelt man, dass der Wegzug anscheinend ins Stocken gekommen geraten sei. Begründet wird dies, dass Wahl seine Produktion von drei Schichten auf eine Schicht heruntergefahren hat.

Auf schriftliche Anfrage unserer Zeitung antwortet Geschäftsführer Jörg Burger: "Wir passen unsere Schichten regelmäßig an unseren Bedarf an, sowohl nach oben wie auch nach unten.

Dass die Verträge von Zeitarbeitern nicht verlängert werden antwortet Burger: "Über das Thema Zeitarbeit werden gewisse Spitzen ausgeglichen, so verfährt auch die Firma Wahl." Am Montag wurde eine Betriebsversammlung anberaumt, in der die Mitarbeiter des Unternehmens darüber informiert wurden. Zu einer Zurückstellung des geplanten Neubaus in Peterzell meinte Burger: "Die Planungen bezüglich einer Verlagerung gehen in gewohnter Weise weiter."