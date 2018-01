Unterkirnach Von Hausfrieden kann keineRede sein

Unterkirnach. Der 34-jährige Wohnungsvermieter weiß weder ein noch aus: "Es ist langsam ein Zustand, der meine Existenz gefährdet", schreibt er in einer E-Mail an das Rote Kreuz, die er auch unserer Redaktion zur Verfügung stellt. Im Telefonat erzählt er seine Geschichte: Inmitten der Flüchtlingskrise, im Herbst 2015, sei der Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge groß gewesen. Als die Vormieterin, eine unzuverlässige Zahlerin, aus der etwa 50 Quadratmeter großen Wohnung in Unterkirnach ausgezogen sei, habe er deshalb nicht lange gezögert, seine Wohnung als Wohnraum für Flüchtlinge zu vermieten.

"Anfangs war auch alles okay", erinnert er sich. Zunächst sei ein junger Flüchtling eingezogen und schließlich ein zweiter. Das Amt habe zuverlässig monatlich für jeden 248 Euro Miete plus eine Nebenkostenpauschale überwiesen. Nach einem Jahr jedoch sei plötzlich für eine Person kein Geld mehr eingegangen. Er habe nachgeforscht, es habe sich herausgestellt, dass der erste Asylsuchende eine Arbeitsstelle in Villingen gefunden habe und deshalb nun selbst für seine Miete aufkommen müsse. Dann habe der Ärger begonnen. Die Zahlungen blieben trotz Aufforderungen aus. Der örtliche Stromversorger habe damit gedroht, den Strom abzustellen. Sein zahlungsunwilliger Mieter habe sich aus dem Staub gemacht – mitsamt der Schlüssel, ohne Abmeldung. Epple sei auf etwa 2500 Euro Mietschulden sitzen geblieben. Der andere Bewohner jedoch sei dort geblieben, – und mit ihm womöglich weitere, unangemeldete Geflüchtete. Diesen ungeheuren Verdacht hegt Epple seit einem seiner Besuche vor Ort. Aus dem überquillenden Briefkasten seien gelbe Briefen geragt, adressiert an mehrere Unbekannte unter "seiner" Adresse, "es waren nicht nur einer oder zwei". Haben sich hier weitere Leute eingenistet? Bei seiner Rückfrage beim vermittelnden DRK habe er erfahren, dass ein Adressat der gelben Briefe gar nicht mehr hierzulande sei, er sei "zurück in Afghanistan", das Problem habe sich in diesem Fall wohl erledigt. Für Epple aber ist gar nichts erledigt.

Lage spitzt sich zu