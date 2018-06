Unterkirnach Unterkirnach steht Kopf

Unterkirnach. Das kulinarische Angebot wird auch keine Wünsche offen lassen. Die Fußball-Fans werden nicht vernachlässigt, denn das WM-Spiel um den dritten Platz wird am Samstag um 14 Uhr auf dem Mühlenplatz übertragen. Das Finale gibt es am Sonntag um 17 Uhr zu sehen, auch wenn die deutsche Mannschaft nicht so weit kommen sollte.

Das Dorffest startet am Samstag um 15 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Andreas Braun. Ab 15 Uhr beginnen auf dem Talsee die Bootsfahrten mit dem Elektrofahrzeug von Ralf Eble. Den Erlös wird er für einen guten Zweck spenden.

Um 15.45 Uhr hat der Kindergarten seinen Auftritt auf dem Mühlenplatz. Um 16.15 Uhr tanzt die Jugend der Kieschtockzunft, ab 16.30 Uhr spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Unterkirnach. Ab 16 Uhr steht bei der evangelischen Kirche das geduldige Pony zum Reiten bereit. Der Bambini-Lauf hat schon Tradition. Um 17 Uhr wird Meinrad Beha vom Lauftreff den Startschuss geben. Dann nehmen die Bambinis die Beine in die Hand und rennen in Richtung Talsee, um dann auf dem Mühlenplatz nach ihrer Runde von den begeisterten Eltern in Empfang genommen zu werden. Natürlich gibt es wieder Pokale und Preise. Am Samstag und am Sonntag werden Lose für die reichhaltig gefüllte Tombola verkauft. Der erste Preis sind vier Karten für zwei Erwachsene und zwei Kinder für den Europa Park Rust.