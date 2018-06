Unterkirnach (hs). Vor der öffentlichen Sitzung hatten die Gemeinderäte die Schule besichtigt. In der Sitzung erklärte Braun, dass unter anderem die Toiletten saniert werden müssen, auch sollten Malerarbeiten ausgeführt werden. Er hoffe, dass so viel wie möglich in den Sommerferien erledigt werden könne.