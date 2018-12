Unterkirnach. Das Sternsinger-Team Unterkirnach sucht dringend noch Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren, die am 30. Dezember, 5. Januar und/oder am 6. Januar als Könige an die Haustüren gehen, um Gottes Segen in die Häuser zu bringen und für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. Es soll auch in diesem Jahr wieder möglich sein, alle Häuser ohne Voranmeldung zu besuchen, dafür wird die Unterstützung möglichst vieler Kinder, Jugendlicher und Eltern benötigt. Anmeldungen sind möglich beim Pfarrbüro, telefonische Anmeldungen sind möglich unter 07721/547 17 oder bei Gemeindereferentin Evelyn Zinser, 07721/502334 oder 9167026.