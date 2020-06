Unterkirnach/St. Georgen Keine Unterstützung? Firma Special Transporte GmbH wandert ab

Tobias Bähr wird vier Lastwagen und die Fahrer übernehmen, insgesamt werden in dem Familienunternehmen Bähr 23 Fahrer, davon drei Frauen, beschäftigt sein. Ebenfalls am 1. Juli verlegt Karl-Heinz Bähr seine fünf Milchsammelwagen und zwei Kipper nach Peterzell und bezieht dort die Hallen von Oskar Beha in Miete.

"Wir sind fühlen uns nicht mehr erwünscht"