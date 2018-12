Unterkirnach "Sprache" ein zentrales Element

Die frühkindliche Sprachbildung und Sprachförderung sei ein zentrales Anliegen der Bildungspolitik in Baden-Württemberg, fuhr sie fort. Das Gesamtkonzept zur Sprachförderung orientiere sich an der individuellen Entwicklung und an den Bildungsprozessen der Kinder, deshalb sollen Kinder von Anfang an Unterstützung und Förderung erfahren, so Susanne Nagler. Gerade das Bildungs- und Entwicklungsfeld "Sprache" sei zentrales Element des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in den baden-württembergischen Tageseinrichtungen für Kinder, betonte sie. Die Sprachkompetenz aller Kinder werde durch eine ganzheitlich ausgerichtete Sprachbildung während der gesamten Kindergartenzeit gefördert.

Haben Kinder darüber hinaus intensiven Sprachförderbedarf könne ihnen über die gesamte Kindergartenzeit – für Kinder ab zwei Jahren und sieben Monaten – eine zusätzliche Sprachförderung zuteil werden. Bei der intensiven Sprachförderung im Kindergarten (ISK) ab zwei Jahren und sieben Monaten bis zum Schuleintritt gebe es 120 Stunden jährlich durch eine qualifizierte Sprachförderkraft, betonte sie. Hinweise zu den beruflichen Handlungsanforderungen an pädagogische Fachkräfte hinsichtlich des Themenkomplexes Sprachbildung, Sprachbegleitung und Sprachförderung enthalte die "gemeinsame Empfehlung" des Kultusministeriums, der kommunalen Landesverbände, der kirchlichen und sonstigen freien Kindergartenträgerverbände zur Qualifizierung des pädagogischen Personals in Kindertages-einrichtungen, schloss sie.