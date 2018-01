Unterkirnach Sportler zeigen beachtliche Leistung

Unterkirnach. So gehörte es am Freitagabend anlässlich der Hauptversammlung des Lauftreffs schon zur Tradition, dass der Vorsitzende Meinrad Beha wieder eine große Anzahl von Läufern für ihre hervorragenden Leistungen ehren durfte, und das, obwohl er mit den Ehrungen strenge Maßstäbe setzt, um nicht den Rahmen der Versammlung zu sprengen.

Geehrt wurde Daniela Fichter als Kreismeisterin im Waldlauf und Gesamtsiegerin am Schluchsee-Lauf über zehn Kilometer. Hanna Bächle, U 18, wurde baden-württembergische Meisterin im Berglauf, holte sich den ersten Platz im Schwarzwald Berglauf und wurde Gesamtsiegerin beim Intersport-Denzer-Cup 2017. Katrin Köngeter wurde unter anderem Gesamtsiegerin am Schluchseelauf, holte den Gesamtsieg über 21,1 Kilometer in Bräunlingen und holte den zweiten Platz beim Halbmarathon der deutschen Hochschulmeisterschaft. Elfriede Ganter holte unter anderem die Bronzemedaille bei der deutschen Berglaufmeisterschaft W 60.

Fabio Fodor wurde BaWüBerglaufmeister U 20. Thomas Göpfert, Manfred Kiene und Dieter Förnbacher wurden im Team M35/45 BaWü-Berglaufmeister. Eugen Vetter wurde im Team M 60 deutscher Meister im Halbmarathon, im Marathon und bei der deutschen Berglaufmeisterschaft.