Unterkirnach Sommerfest auf dem Mühlenplatz

Unterkirnach . Zu einem Sommerfest für Groß und Klein lädt der Musikverein Unterkirnach ab 9. Juni auf dem Mühlenplatz ein. Es ist bereits das vierte Unterkirnacher Bierfest. Beginn des Festes ist am Samstag um 15.30 Uhr, ab 16 Uhr sorgen "Kirne Brass" und "Schwansinn" für Stimmung, ab 21.30 Uhr werden Charts und all mixed up tunes geboten.