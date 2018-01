Unterkirnach Schnelle Vermehrung bereitet Sorgen

Brauner hat eine Liste der Abschüsse von Wildschweinen im Revier Villingen-Schwenningen ausgedruckt: Zwischen 2008 und 2016 pendelte die Zahl zwischen ein, drei, sechs und zwölf Abschüssen, im Jahr 2017 seien es jedoch 30 gewesen, so Brauner.

Zum Thema Schweinepest erklären Kühn und Brauner, dass diese in Tschechien und Polen angekommen sei. Übertragen werde sie vor allem über die Menschen, die Fleischabfälle wegwerfen. Der Mensch könne sich zwar nicht anstecken, aber wenn er nur mit dem Schuh in infizierte Essensreste trete und damit in den Stall gehe, könne ein Hausschwein infiziert werden. "Ist ein Hausschwein infiziert, muss der ganze Bestand getötet werden", betont Brauner. Nach drei Tagen erkenne man, ob sich ein Tier infiziert habe, aber dann sei es schon zu spät. "Infizierte Tiere haben sehr viel Durst, daran erkennt man die Krankheit", so Kühn. An der Wildforschungsstelle prüfe man zur Zeit, ob Saufänge aufgestellt werden dürfen. Das sind große Fallen für eine ganze Rotte. Habe das Wildschwein eine Population aufgebaut, bekommt man sie nicht mehr los, weiß Brauner.

Taskforce in verschiedenen Ortsteilen von VS

Zum Thema "Wildschweine in Unterkirnach" erklärt Kühn, dass ihn diese Wildschweine nichts angehen. Unterkirnach habe keine Eigenjagd. Alle Flächen, die unter 75 Hektar liegen, seien eine Jagdgenossenschaft, die auch die Schäden trage. Eine Jagdgenossenschaft habe keinen Geschäftsführer, hier sei die Gemeinde gefordert. Bürgermeister Braun sollte sich einen Jäger suchen, der die Wildschweine auch schießt, meint Brauner. "Wir haben in Villingen-Schwenningen 50 Jäger, die einen Vertrag mit uns haben, mit denen sind wir ständig im Dialog", erklärt Brauner. "In den Ortsteilen Tannheim, Paffenweiler und Herzogenweiler haben wir eine Taskforce gegründet", fährt er fort. Wisse man, wo Wildschweine auftauchen, werde der Revierleiter die Information an die Jäger weitergeben, die auf dem entsprechenden Hochsitz ansitzen, egal, welcher der drei Bezirke dies sei. Die Jagdgenossenschaft zahle 25 Euro pro Abschuss. Das Tier werde untersucht und dann vermarktet. "Wir haben keine Vermarktungsprobleme, die Leute nehmen das Angebot gerne an", unterstreicht Brauner.