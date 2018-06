Unterkirnach Schmackhafte Blütenküchlein sind sehr gefragt

Die frischen Blüten verwandeln sich mit Teig frittiert, in schmackhafte Holunderküchlein, dazu stellen die Landfrauen kühlen prickelnden Holundersprudel bereit oder wer es gerne ganz kühl möchte, für den wurde Holundereis angeboten. Dafür wird im Eiscafé Rino in Schramberg, exklusiv nur für die Landfrauen das Eis aus den Blüten hergestellt. "Das Fest ist sehr gefragt. Bereits Im Januar rufen Leute bei der Vorstandsfrau an und fragen nach dem Termin", erzählt Rita Weisser.