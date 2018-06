Unterkirnach Schlossbergstuben eröffnen wieder

Gemeinsam werden Armin Sehr, Mario Rauer und Jannik Weber als neue Pächter zum 1. September die Bewirtschaftung übernehmen und mit gutbürgerlicher Küche und saisonalen Gerichten ein breitgefächertes Angebot bieten.

Erleichtert zeigten sich nicht nur Bürgermeister Andreas Braun, sondern auch die Vorstandsmitglieder des Fußballclubs und der beiden Kegelvereine, zu denen der Sportlertreff gehört. Am Montag stellte sich das Trio in der Gaststätte, die sie noch ansprechend gestalten wollen, in einem Pressegespräch vor. Zuvor sprach Braun seiner Mitarbeiterin Sabine Schwarzmüller, nicht nur bei den Keglern aktiv, sondern auch Ansprechpartnerin bei jedem Dorffest, seinen Dank aus. Die vergangenen vier Monate habe sie sich intensiv darum gekümmert, dass ein neuer Pächter in die Schlossbergstuben einzieht. Da es zur Zeit viele Leerstände in der Gastronomie gebe, habe sie mehr als 20 Gespräche mit Interessenten geführt. Am Schluss sei die Wahl auf das Trio gefallen, das sich hervorragend ergänze, berichtete Braun. "Wir haben uns Zeit genommen, denn einen Schnellschuss, der dann daneben geht, brauchen wir nicht", betonte der Bürgermeister. Mario Rauer (57) betreibt eine Schankwirtschaft in der Innenstadt von Donaueschingen mit dem vielversprechenden Namen "Rock & Bike Bar". Hier können sich Besucher nicht nur Rockmusik zu Gemüte führen, sondern sich die jeweilige Band über Video anschauen. Rauer, ein begeisterter Motorradfahrer, organisiert offene Rundfahrten für Biker, gute Kontakte zu Rockbands sind für ihn selbstverständlich. Rauer wird sich im Service den Gästen in den Schlossbergstuben widmen.

Armin Sehr, gelernter Metzgermeister, wohnt mit seiner Familie in Geisingen und hatte eine eigene Gaststätte. Er ist Mitglied beim DRK Tuttlingen, der DLRG und ist Vorstand der Rosenhexen. Er wird mit Koch Jannik Weber (20) in der Küche wirken. Jannik Weber aus Geisingen beendet seine Kochausbildung beim Hotel "Vier Jahreszeiten" in Schluchsee zum 1. August. Mehr Sachverstand, als dieses Trio in die Schlossbergstuben einbringen wird, gehe nicht, freuten sich Braun und die Sportler.