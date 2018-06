Unterkirnach Neuer Wertstoffhof wird eröffnet

Unterkirnach. Am Mittwoch, 27. Juni, wird der neue Wertstoffhof durch Landrat Sven Hinterseh um 15 Uhr offiziell eingeweiht. Der neue Standort des Wertstoffhofes in Unterkirnach öffnet an diesem Tag erstmals und ist aus diesem Anlass von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Interessierte Bürger sind zur Eröffnung eingeladen. Im Anschluss an die Eröffnung kann die neue Sammelstelle besichtigt und die Gelegenheit genutzt werden, sich über das System der Abfall- beziehungsweise Kreislaufwirtschaft im Landkreis zu informieren.