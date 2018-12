Unterkirnach Neuer Träger – aber der Inhalt bleibt gleich

Es ändere sich nichts, da man schon lange Kooperationspartner von Unterkirnach sei, erklärte Markus Schrieder, Geschäftsführer der evangelischen Altenhilfe: "Wir geben etwas ab, was schon lange hier zur Kirchengemeinde gehörte", meinte Feigenbutz. Benedikt Stauber bleibe als Leiter der Außenstelle in Unterkirnach, zusammen mit seinem vierköpfigen Team, drei Festangestellten und einer Aushilfe – für die Patienten ändere sich ebenfalls nichts.

Elfriede Dufner betonte, dass die Krankenpflege im vergangenen Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feierte. 1917 wurde sie mit Ordensschschwestern gegründet, so Elfriede Dufner. Durch die gestiegenen Anforderungen in der Verwaltung und dem Verrechnungswesen habe sich herauskristallisiert, dass die Stiftungsräte und der Pfarrer diese Arbeiten nicht mehr leisten können, daher werde die Trägerschaft an die Altenhilfe übergeben, betonte Markus Schrieder. Es handele sich hier nur um eine Klärung der Zuständigkeit, der Pflegedienst sei schon immer professionell gewesen. Die Handhabung in Unterkirnach sei schon lange eine Ausnahme gewesen.

Der Gemeindehilfeverein werde sich nach wie vor für die Krankenpflege einsetzen, erklärte Elfriede Dufner. Stauber habe ein gutes Team aufgebaut, man wolle hier nichts auseinanderreißen, fuhr sie fort. 50 Patienten werden derzeit betreut, die "zu Hause von uns besucht und betreut werden", so Stauber. Einige werden zweimal am Tag besucht, andere bis zu sechsmal. "Wir können hier auch kurzfristig reagieren."