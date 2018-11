Unterkirnach Neuer regelmäßiger Termin bei Landfrauen

Rita Weisser, Vorsitzende der Landfrauen, will mit diesem Stammtisch einerseits erreichen, dass junge Frauen zu ihnen kommen, andererseits möchte sie, dass man sich in aller Ruhe unterhalten und austauschen kann, ohne dass alle gleich wieder zu einem Termin gehen müssen.

Der Kreis war mit sieben Landfrauen überschaubar, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch und die Frauen waren der Meinung: "Das ist ein Anfang". Sie beschlossen, sich alle zwei Monate, immer am ersten Mittwoch des Monats in den Schlossbergstuben zum Stammtisch zu treffen. "Jede Frau ist willkommen, sie muss weder eine Landfrau sein, noch muss sie unserem Verein beitreten", betonte Rita Weisser. 35 Frauen, davon vier aus Oberkirnach, gehören zu den Landfrauen, die während des Jahres einiges unternehmen. So haben jetzt im November an jedem Montagabend die Strickstunden im Hubert-Buhl-Stüble begonnen. Bis April wird gestrickt, auch hier kann kommen wer will, erklärte die Vorsitzende. Feste Termine sind das Holunderblütenfest auf dem Mühlenplatz, das Gartencafé und das bewährte Zwiebelkuchenfest. Einmal im Jahr wird ein Ausflug unternommen, in diesem Jahr zur Landesgartenschau.

2019 werden sich die Landfrauen erstmals am Weihnachtsmarkt beteiligen. In diesem Jahr steht der Besuch des Weihnachtsmarkts in Konstanz auf dem Programm, am 15. November um 19 Uhr treffen sich die Frauen im Hubert-Buhl-Stüble zum Vortrag "Was gehört in die Hausapotheke?".