Unterkirnach Nach Schock Blick nach vorn gerichtet

"Wir brauchen uns keine Illusionen machen, die gesamte Planung über Sparmaßnahmen ist nicht in einem Tag getan, das werde ich auch bei der Bürgerversammlung erläutern", fährt er fort. Eine Liste mit Sparmaßnahmen, die ausgeführt werden könnten, müsse erstellt werden, so Braun. Hier rechnet er mit einem umfangreichen Zahlenwerk, in dem weder die Spielscheune, noch das Aqualino, die Schule oder die alte Schule fehlen werden.

Zu einem der Bausteine in Sachen Sparmaßnahmen sieht er zum Beispiel, dass die Ostfassade an der Schule, die saniert werden muss, nicht vergeben wird, sondern von der Gemeinde in eigener Leistung gemacht wird.

Auf das Hallenbad wird nicht verzichtet

Auf das Hallenbad möchte er auf keinen Fall verzichten, aber man sollte darüber nachdenken, die Öffnungszeiten zu reduzieren, so Braun. Die Gemeinde stehe nicht vollkommen arm da, sondern verfüge auf 900 000 Euro an Rücklagen. Auch würden noch einige gewährte Darlehen im Raum stehen. "Wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, um uns auf den Weggang von der Firma Wahl vorzubereiten, betont er.

Das Vorkaufsrecht für das Wahlgebäude sehe er nicht so realistisch. Klar sei, dass die Verwaltung mit Wahl in guter Zusammenarbeit bleiben werde. Es komme darauf an, dass man in Verbindung bleibe und gleichzeitig die Augen für alle Möglichkeiten offen halte.

Auf die Stimmung im Ort angesprochen, meint er, es gebe wie üblich viele Gerüchte, so, wie bei der stillen Post, wo man auch nicht wisse, was am Ende herauskomme. Und dann gebe es natürlich auch die Leute, die von Anfang gewusst haben, dass alles schief laufe.

Kauf des Gutmann-Areals kein Fehler

Im Herbst 2015 habe er mit dem Gemeinderat schon überlegt, ob das Gutmann-Areal erworben werden sollte, da Unterkirnach keinen Quadratmeter Gewerbefläche übrig hatte. Da habe man von der Firma Wahl und ihrem Vorhaben noch nichts gewusst. Er habe eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Im Herbst 2016 sei dann die Firma Wahl vorstellig geworden und habe den Wunsch nach einem Grundstück in der Größenordnung von 15 000 Quadrametern geäußert. Im vergangenen Jahr sei die Gemeinde sofort wieder in das Landessanierungsprogramm gekom- men – bedingt durch den Druck, den die Firma Wahl machte, so Braun. Es sei damals richtig gewesen, das Areal zu kaufen. Vielleicht habe man zuviel gezahlt, weil man unbedingt der Firma Wahl das Grundstück anbieten und verkaufen wollte, räumt er ein.

Den Firmen im Areal sei fristgerecht gekündigt worden, nachdem die Brandschutzvorschriften auf dem Tisch lagen. Unser Ziel war klar ein Rückbau dieser Fläche. "Wir wollten einen Vorvertrag mit Wahl machen, der nicht zustande kam. Wir hätten sie aber nicht zwingen können für 15 Millionen Euro dort zu bauen.

Für Sportlertreff gibt es Interessenten

So tragisch der Weggang der Firma Wahl jetzt auch sei, eröffne sich doch die Chance, hier verschiedene Firmen mit verschiedenen Standbeinen ansiedeln zu können, betont Braun.

Bei allen Vorwürfen, die er höre, gebe es auch Bürger, die ihm Mut machen und erklären, er müsse das Beste aus der Sache machen. Ein Plus sei auch die baldige Erschließung des Sommerberg II. Hier habe er schon sehr viele Anfragen aus allen Richtungen von interessierten Häuslebauern. Auf die Frage, warum Wahl sich letztendlich für den Wegzug entschieden habe, antwortet Braun, es habe eindeutig daran gelegen, dass Unterkirnach für ein solches Großunternehmen nicht die passende Fläche anbieten konnte.

Was den immer noch leerstehenden Sportlertreff angehe, sieht Braun ein Licht am Horizont, da er Gespräche mit einigen Interessenten führen werde.