Unterkirnach Mit Inbrunst Musik auf Bühne gebracht

Von dem Rockkonzert unter dem Motto "Drei für einen – Rock trifft Inklusion" im Gemeindesaal der St.-Bruder-Klaus-Gemeinde in Villingen profitiert der Unterkirnacher Integrationsbetrieb "Fohrenhof".

Unterkirnach. Veranstalter waren die Mitglieder des Amateurtheaters "Fieber", die mit drei Bands einen tollen Abend organisierten. Als Bands traten auf: "Riff", "The Welverts" und die Schülerband der Karl-Wacker-Schule aus Donaueschingen, die "Wacker Stones".

"Es gab viele Besucher, die total gerührt waren, mit welcher Inbrunst gerade die ›Wacker Stones‹ ihr Ding gemacht haben", stellten die Beteiligten fest. Es habe allen richtig Spaß gemacht. Der Gedanke, so Jörg Westermann, sei beim Gemeindefest der St.-Bruder-Klaus-Gemeinde entstanden – und nachdem die "Wacker Stones" schon einige Male gemeinsam mit "Riff" aufgetreten waren, stand einer solchen Show zunächst nur noch der fehlende Ort im Weg. Dieser war schnell gefunden – der Gemeindesaal von St.-Bruder-Klaus. "Wir haben von der Kirchengemeinde den Saal vollkommen kostenfrei bekommen", erklärte Jörg Westermann seitens der gastgebenden Amateurtheater- Gruppe "Fieber". Das Team des Fohrenhofs zeichnete an diesem Abend für Fingerfood und Getränke verantwortlich, das Bar-Team der Pfarrei St.-Bruder-Klaus bot Cocktails an. Die ­Organisation lag in den Händen des Amateurtheaters Fieber.