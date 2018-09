Unterkirnach Michael Klafki seit 50 Jahren im Einsatz

Schulrektorin Andrea Blessing musste in alten Unterlagen blättern und sie wurde fündig. Sie fand heraus, dass Klafki, als er 1968 als Junglehrer an die Roggenbachschule kam, sehr beliebt bei den Schülern war. Alle Grundschüler wollten einen Eintrag von ihm im Poesie-Album haben, erklärte Blessing. Und auch sie zückt ihr eigenes Poesie-Album, selbstverständlich mit einem Eintrag von Klafki im Jahr 1980. "Allen Neidern wirst Du entgehen, wenn Du Dich im Stillen freust", hatte er in ihr Album geschrieben. Ein Spruch, der ihr schon viel geholfen habe, betonte die Schulleiterin.

Gründung der Schülerfirma, Vorstand des Fördervereins der Schule und des Ferienkarussells seien seine Werke gewesen, natürlich gehörte auch dazu dass im Lehrerzimmer, der Bibliothek und den Klassenzimmern Ordnung herrschte, fuhr sie fort. "Du hast nicht nur die Schule, sondern die ganze Gemeinde geprägt", dankte sie ihm. Bürgermeister Andreas Braun betonte, 50 Jahre seien für ihn kaum greifbar. Was Klafki ehrenamtlich für die Schule und die Gemeinde leiste, dass gebe es selten. "Man spürt, wie wichtig ihm die Kinder waren und noch sind" sagt Braun. Das tolle Grußwort von Klafki anlässlich seiner Vereidigung als Bürgermeister vor fünf Jahren werde er nie vergessen, unterstrich Braun. Neben Geschenken hatte er auch ein Gedicht mitgebracht mit Zeilen wie: "Du hast uns mit Wissen bedacht und Wärme in unsere Herzen gebracht".

Michael Klafki zeigte sich gerührt und erkläre, es tue gut, so viel Lob zu erfahren, das gebe ihm Kraft und Mut weiterzumachen. Als er 1968 von Karlsruhe nach Unterkirnach an die Roggenbachschule gekommen sei, habe er vor Zorn gekocht, schließlich habe er in einer großen Stadt als Pädagoge wirken wollen. Doch er habe bis heute nie bereut, in Unterkirnach geblieben zu sein, schob er nach.