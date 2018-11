Unterkirnach "Meins wird Deins"

Unterkirnach. Am Mittwoch nahmen die Kinder aus dem St. Elisabeth-Kindergarten an der Aktion "Meins wird Deins" teil und spendeten gut erhaltene Kleidungsstücke, die ihnen nicht mehr passen, für Kinder in Peru. Da diese Aktion bundesweit läuft und sich auch die Sternsinger in diesem Jahr daran beteiligen, erwartet die Aktion Hoffnung in diesem Jahr viele hundert Pakete mit Kleiderspenden, die einem Entwicklungsprojekt in Peru zugute kommen.