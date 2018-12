Unterkirnach Mehrweggeschirr im Kampf gegen Müllberg

Unterkirnach. Die Spielscheune wird umweltbewusst: "Wir wollen kein Einweggeschirr und keine Müllberge mehr", erklärten Bürgermeister An- dreas Braun und Petra Vaas, Leiterin der Spielscheune, in einem Pressegespräch. Wenn man bedenkt, dass in der Spielscheune in der Woche 20 Geburtstage gefeiert werden, dann kann man sich vorstellen, wie groß die Müllberge waren, die abends zusammengeräumt und entsorgt werden mussten. Petra Vaas und Andreas Braun decken den Tisch in der Spielscheune mit Geschirr aus Melamin. Dies kann gespült werden. Übrigens ist auch das Besteck aus dem Melamin. "Wir werden eine kleine Gebühr von acht Euro für zehn Gedecke pro Feier erheben", erklärt Petra Vaas. Braun meint, Pfand wolle man noch keines verlangen.