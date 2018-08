Unterkirnach Maria Tann erstrahlt in neuem Glanz

Im Internet hatte er die Anzeige des Insolvenzverwalters gesehen, dass Maria Tann zum Verkauf stand. Damals habe es noch einen anderen Interessenten gegeben, aber nach einem stillen Bieterverfahren habe er den Zuschlag erhalten, so Kubsch.

Nach einer Begehung habe er sich entschieden, das Areal zu kaufen, allerdings habe er nicht alle Ecken gesehen, meint er lakonisch. Als er dann mit den Handwerkern durch alle Gebäude und das überwucherte Gelände gegangen sei, hätten ihn diese nur zweifelnd angeschaut und geschmunzelt.

Konzept

Bei einem ersten Pressetermin betonte Kubsch, bei ihm gebe es keine hochtrabenden Visionen, hier würde es nach dem Konzept "Eins nach dem anderen" gehen. In Haus A begann er damit, verwohnte Wohnungen zu sanieren. Da seien weder Türen noch Fenster dicht gewesen, nennt er ein Beispiel – und nach der Sanierung seien die 25 Mieter richtig glücklich gewesen.

Auch leere Wohnungen habe es im Gebäude gegeben, "die so nicht zu benutzen waren", sagt Kubsch. Jetzt gebe es in Haus A vor allem Einzimmer- und Zweizimmerwohnungen, die alle saniert und vermietet worden seien.

Dann knöpfte er sich Haus C vor, das komplett leer stand. Auf vier Stockwerken und dem Schulungsraum unter dem Dach habe es nichts gegeben, weder Stromleitungen und Heizung noch Wasser oder Nasszellen, und oft hätten Wände gefehlt, zeigt er anhand von Bildern. Alles, was fehlte, wurde neu verlegt, dazu kamen Briefkästen, Abwasserrohre, Außenwände und Böden, natürlich auch Fernsehanschlüsse. In Haus B habe er vor zweieinhalb Jahren die erste und die zweite Etage eingebaut, jetzt sei das Dachgeschoss an der Reihe. In Haus T, das bis November 2017 an das Landratsamt für Flüchtlinge vermietet gewesen sei, habe er alle Räume frisch hergerichtet, zwei Wohnungen würden noch ausstehen, fährt Kubsch fort.

Umgebung

Im Park, der zur Zeit der Schulbrüder bis 1969 wunderschön gewesen sei, sei 2014 alles zugewuchert gewesen, erinnert sich Kubsch. Also habe er parallel zum Einbau der Wohnungen vor zwei Jahren damit begonnen, alles bis auf den Altbaumbestand roden zu lassen. Wege wurden angelegt, Gras eingesetzt, historische Lampen installiert, eine neue Fußgängerbrücke über die Kirnach wurde gebaut und tausende Blumen gepflanzt. Zur Zeit werden zusätzliche Parkplätze angelegt, auch der Tourismusverband von Unterkirnach werde mit eingebunden. "Hier braucht niemand Angst zu haben, alles ist abends hell erleuchtet, Mütter gehen abends mit ihren Kindern spazieren", betont Kubsch mit Blick auf die hartnäckigen Gerüchte.

Veranstaltungen

2017 wurde auf dem Areal ein Sommerfest gefeiert. Veranstaltungs-Highlights waren auch das Food-Truck-Wochenende und der mittelalterliche Wintermarkt, das Open-Air-Musikfest und das Unplugged-Konzert im historischen Jugendstil-Saal.

In diesem Jahr wurden aufgrund der Bauaktivitäten noch keine Veranstaltungen durchgeführt. Im Herbst steht nun allerdings schon einiges an. Am 7., 8. und 9. September wird die neue Waldschänke eingeweiht. Ein Zwiebelkuchen- und Suser-Fest wird folgen, ebenso ein Weinfest, jedesmal mit Musik. Ein Unplugged-Konzert ist im November vorgesehen, und der mittelalterliche Wintermarkt im Dezember.

Kubsch wird sich künftig nur noch um die Gebäude und die Wohnungen sowie um den Park kümmern, alle Veranstaltungen werden seit Juli von Mel Thomes geplant und durchgeführt. Er wird die jeweiligen Flächen und Räume von Kubsch für kommende Events mieten.