Unterkirnach Maria Tann: Buntes Treiben beim Wintermarkt

Es war der dritte mittelalterliche Wintermarkt in Maria Tann und alle 20 Minuten spuckte der Shuttle-Bus von der Firma Merz einen Schwung neue Besucher aus. Gleichzeitig stiegen bei ihm die Besucher, die inzwischen kalte Füße hatten, wieder ein und es ging zurück zu den Stationen am Rathaus in Unterkirnach und zu dem IHK-Parkplatz in Villingen.

Bei romantischen Lichterketten im Park und am Gebäude von Maria Tann kam fröhliche Stimmung auf: Das Duo Obscurum, also Bruder Bombastus und Bruder Bernartius aus der "Hansestadt" Dresden erzählte Geschichten, machte Musik und natürlich auch viel Schabernack. Bei Markus, dem Mäusegaukler standen die Besucher Schlange und setzten ihren Wetteinsatz auf die jeweiligen Dächer von Maushausen, in den die Maus dann flitzen sollte, was sie natürlich nicht tat, aber so kam wenigstens das Futter für die Mäuse und den Mäusegaukler zusammen.

Der Wolfsclan zeigte Kämpfe anno dazumal und schlief nachts in seinen Zelten im Park: Nein, frieren würden sie nicht, höchstens ein ganz klein wenig, beteuerten sie.