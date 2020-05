Unterkirnach Mann aus Betreuten Wohnen ist an Coronavirus erkrankt

Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun meldet am Sonntagmorgen den neuen Corona-Fall. Der Infizierte stamme aus dem Betreuten Wohnen und werde mittlerweile in einer Klinik versorgt. Alle weiteren Bewohner der Residenz würden sich vorsorglich in Quarantäne befinden. Am Montag sollen sie auf das Coronavirus getestet werden.

Der Bewohner aus dem Betreuten Wohnen war - allerdings aus einem anderen Grund - in der vergangenen Woche schon einmal in der Klinik und wurde dann entlassen. Am Donnerstag stürzte er jedoch und wurde wieder in die Klinik gebracht. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann an Covid-19 erkrankt war. Ob sich der Mann demnach in Unterkirnach oder in der Klinik angesteckt hat, ist laut Braun noch nicht bekannt.