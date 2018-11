Unterkirnach "Luft und Blech" spielt auf

Am Donnerstag, 22. November, spielt ab 18.30 Uhr die Gruppe "Luft und Blech" und sorgt mit ihren volkstümlichen Liedern für Stimmung. Für den kulinarischen Genuss bietet der Fohrenhof an diesem Abend das beliebte Wurstsalatbuffet an.

Die Ohrwurmband "Luft und Blech" ist eine Formation aus Top-Musikern der Region, die sich inzwischen eine große Fangemeinde erspielt hat. Die Musikanten spielen unterhaltsame, volkstümliche Musik mit Gesang, dies mit zahlreichen Instrumenten wie Flügelhorn, Trompete, Tuba und steirischer Harmonika.

Das Restaurant Fohrenhof, Am Wald 37 in Unterkirnach, ist ein Integrationsbetrieb der Inklusiv gemeinnützigen GmbH in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis.