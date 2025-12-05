Unterkirnach leuchtet: Ein neuer Weihnachtszauber am Talsee

20 000 LEDs, funkelnde Bäume und „Tanni“ als Begleiter: Unterkirnach verwandelt den Talsee in einen magischen Lichtersee – ein kostenloses Wintererlebnis bis Mitte Januar.
Wenn sich eine Tür schließt, tut sich eine andere auf – im Falle von Unterkirnach und Triberg geschieht dies im Schein tausender Lichter. Denn ausgerechnet das Ende des Triberger Weihnachtszaubers in seiner ursprünglichen Form, der jahrein, jahraus Besuchermassen in die Wasserfallstadt lockte, hat an anderer Stelle zu einem Neuanfang inspiriert: in Unterkirnach.