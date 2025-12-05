Unterkirnach leuchtet: Ein neuer Weihnachtszauber am Talsee

20 000 LEDs, funkelnde Bäume und „Tanni“ als Begleiter: Unterkirnach verwandelt den Talsee in einen magischen Lichtersee – ein kostenloses Wintererlebnis bis Mitte Januar.

Wenn sich eine Tür schließt, tut sich eine andere auf – im Falle von Unterkirnach und Triberg geschieht dies im Schein tausender Lichter. Denn ausgerechnet das Ende des Triberger Weihnachtszaubers in seiner ursprünglichen Form, der jahrein, jahraus Besuchermassen in die Wasserfallstadt lockte, hat an anderer Stelle zu einem Neuanfang inspiriert: in Unterkirnach.

Dort entzündet die Gemeinde am Talsee ein Lichtermeer – und das soll, bei freiem Eintritt, mindestens bis Ende Januar Gäste und Besucher nach Unterkirnach bringen. Und damit nicht genug: Vielleicht könnte der Ferienort sogar das früher beliebte Talseefest jetzt wieder aufleben lassen.

Die Vorbereitungen für den Lichtersee laufen. In der Kirnach spiegeln sich bereits hunderte Lichter – der Lichtervorhang am Brückengeländer lässt seine kleinen warm-weißen Lichtpunkte in den See rieseln und gibt einen Vorgeschmack auf die zauberhafte Atmosphäre, in die man rund um den Talsee in den nächsten Wochen eintauchen darf.

Eine Oase ist der Talsee bislang vor allem im Sommer. Enten gleiten geruhsam durchs Wasser, Libellen schwirren über die Wasseroberfläche, und am Ufer laden Ruhebänke zum Genießen des Naturparadieses ein. Jetzt aber bekommt das sommerliche Talsee-Erlebnis eine Riesenkonkurrenz: den winterlichen Lichtersee in Unterkirnach.

Es glitzert und funkelt

Start des Lichtersees ist eigentlich erst am Samstag, 13. Dezember, um 17 Uhr. Doch der Unterkirnacher Tourismusamtsleiter John Mohr knipst jetzt schon mal probeweise das Licht an – mit einem Schlag wird aus dem ohnehin schon idyllischen Talsee-Areal ein funkelndes Lichtermeer. 20 000 LEDs sind dafür verantwortlich – und: fünf beleuchtete Stationen, an welchen Bilder die echte Unterkirnacher Geschichte „Tanni und der eingefrorene Winter“ erzählen. Die Geschichte zu den Bildern gibt es dann auch als Hörbuch – per QR-Code abrufbar oder, um ganz sicherzugehen, dass technisch auch alles klappt, im Vorfeld zum Download auf der Internetseite der Gemeinde. Tanni ist das Maskottchen Unterkirnachs, das dessen Gäste schon seit Jahren begleitet – gut behütet mit seinem Tannenhut nimmt es jetzt auch auf dem Rundgang am Lichtersee die Gäste mit in seine Welt.

Und die glitzert und funkelt gewaltig. 17 Bäume am Weg um den See und die Brücke über die Kirnach leuchten – 800 Metern Kabel und dem Team des Unterkirnacher Werkhofs, das bei der Installation kräftig mit anpackte, sei Dank.

Kauf günstiger als Miete

Eigentlich wollte man die Lichter ursprünglich von Triberg ausleihen, wo in diesem Jahr kein Winterzauber stattfindet. Aber die Kosten für die Miete wären so teuer gewesen, dass das Team um John Mohr kurzerhand und deutlich günstiger für rund 6000 Euro eigene erworben hat. Der Clou: Es handelt sich um mitwachsende Lichterketten, die das ganze Jahr über am Baum verbleiben können, erläutert John Mohr im Gespräch mit der Redaktion.

Bald wieder ein Talseefest?

Und Bürgermeister Andreas Braun, der laut Mohr den Strom für die diesjährige Ausgabe übrigens aus eigener Tasche bezahlt – fügt im Gespräch schon neue Ideen hinzu: So sei es problemlos möglich, in Unterkirnach das frühere Talseefest im Sommer wieder aufleben zu lassen und mit stimmungsvoller Beleuchtung zu untermalen. Und man könne auch bei sonstigen Gelegenheiten problemlos mit toller Beleuchtung aufwarten und beispielsweise ein besonders schönes Sommerfest feiern.

Und was den Lichtersee anbelangt – da steht einem echten Dauerbrenner nach erfolgreicher Premiere in diesem Jahr also nichts mehr im Wege.

Der Lichtersee in Unterkirnach

Event

Jeden Tag ab Einbruch der Dunkelheit bis gegen 22 Uhr knipst Unterkirnach das Licht am Talsee an. Der Rundweg ist auch für Gehbehinderte und Familien mit Kinderwagen geeignet. An den Dezembersamstagen – 13., 20. und 27. Dezember, werden die Unterkirnacher Vereine vor Ort bewirten und die Besucher mit einem weihnachtlichen Angebot verwöhnen.