Unterkirnach Lauftreff blickt auf 40 Jahre

1978 wurde der Lauftreff als Abteilung des FC Unterkirnach gegründet und rief schon 1981 zum ersten Weihermooslauf, bis heute ein Highlight, auf. Waren es 1986 noch 50 Mitglieder, zählt der Lauftreff heute 200 Mitglieder. Der Lauftreff konnte von Anfang an stolz auf seine Sportler sein, die bis heute unzählige Medaillen und Preise nach Unterkirnach brachten und bei der Konkurrenz gefürchtet sind. Im Jahre 2012 wurde die Finnbahn eröffnet, die auch von Feriengästen gerne genutzt wird, und es gab auch einen Weltrekord, den Manfred Ragg hinlegte, der in drei Stunden 4000 Kniebeugen vollbrachte. Michael Meier wurde 1996 deutscher Meister im 24-Stundenlauf, in dem er 243 Kilometer rannte.

Der Schluchseelauf wurde vier Mal gewonnen, und 2004 wurde ein Weltmeistertitel nach Unterkirnach geholt. In 2017 errangen die Sportler vier deutsche Meistertitel und acht baden-württembergische Goldmedaillen. Es gab eine Siegerin im Schluchseelauf und im Denzer-Cup-Lauf sowie zwei deutsche Vereinsrekorde.

Die Finnbahn sei inzwischen arg in Mitleidenschaft gezogen worden, man benötige dringend neue Holzschnitzel, erklärt Beha mit Blick auf Bürgermeister Andreas Braun und versprach Eigenleistung des Lauftreffs beim Auffüllen.