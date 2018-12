Unterkirnach Landmarkt GmbH gehört Vergangenheit an

Bürgermeister und Geschäftsführer Andreas Braun wird zum Liquidator bestellt. Geichzeitig wurde er ermächtigt, sämtliche Erklärungen – auch in notarieller Form – abzugeben, die zur Auflösung der Unterkirnacher Landmarkt GmbH erforderlich sind. Die Kommunalaufsicht des Landrastamtes war einverstanden, dass für das Geschäftsjahr 2018, was sich lediglich auf die Monate Januar und Februar beschränkt hatte, lediglich ein Jahresabschluss durch den Steuerberater erstellt werde, jedoch keine gesonderte Prüfung des Abschlusses durch die Firma Deloitte notwendig sein wird. Dieses Vorgehen spare Kosten für die Unterkirnacher Landmarkt GmbH, zeigte sich Braun zufrieden. Mit der Anmeldung der Liquidation im Handelsregister zum Ende des Jahres 2018 beginne das Sperrjahr 2019, danach könne die GmbH im Handelsregister gelöscht werden, so Braun. Der Beschlussvorschlag zieht Ausgaben in Höhe von einmalig 3 000 Euro nach sich.

Weiter stimmte der Gemeinderat der vorbereiteten Rangrücktrittsvereinbarung zwischen der Gemeinde Unterkirnach und der Unterkirnacher Landmarkt GmbH mit Sitz in Unterkirnach für das zweite Darlehen über 70 000 Euro zu.

Am 12. Dezember 2017 war die Veräußerung des Geschäftsbetriebes der Unterkirnacher Landmarkt GmbH beschlossen worden. Damals wurde bereits auf einen voraussichtlichen Forderungsverzicht der Gemeinde in Bezug auf die in 2015 ausgereichten Darlehen in Höhe von bis zu 100 000 Euro hingewiesen.