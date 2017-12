Unterkirnach Landesehrennadel für Kaltenbach

Unterkirnach (hs). Die Schwarzwälder Narrenvereinigung traf sich am Samstag zum Tag der offenen Tür im gerade mal ein Jahr alten Narrendomizil in der alten Schule. 90 Narren, das komplette Präsidium, in der Mitte der langjährige Ehrenpräsident Gerd Kaltenbach, feierten das attraktive Narrendomizil, wobei Gerd Kaltenbach nicht ahnte, dass er die Hauptperson war, sollte er doch mit der Landesehrennadel durch Bürgermeister Andreas Braun ausgezeichnet werden.