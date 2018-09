Unterkirnach Kulinarische Reise von Hof zu Hof

Unterkirnach. Insgesamt 40 interessierte Unterkirnacher und Menschen aus der Region nahmen teil. Und es wären gerne noch mehr mitgewandert, aber das hätte den Rahmen gesprengt, erklärte Sabine Bader. Da bedurfte es einiger Vorbereitung, denn es mussten drei Höfe gefunden werden, die einmal bereit waren, eigene Produktionen anzubieten und den Besuchern einen Einblick zu gewähren. Auch mussten die Höfe innerhalb einiger Stunden gut zu Fuß erreichbar sein.

Mit Roland Dufner, der sich wie kein anderer in und um Unterkirnach auskennt, hatte Bader einen Partner an ihrer Seite, der die besten Wege in herrlicher Landschaft herausfand. Nachdem die beiden die Höfe mit dem Fahrrad abgefahren hatten und die schmackhaften Angebote der Hofbesitzer bekannt gemacht hatten, war die Tour schnell "ausverkauft".

Das Wetter machte mit, die Sonne schien den ganzen Tag und morgens um 9.15 Uhr trafen sich die 40 Wanderer aus Unterkirnach und Villingen am Gasthaus Auerhahn, von wo aus sie zum Rötenloch aufbrachen. Dort empfingen Klaus Richter und seine Familie die Gruppe. Auf diesem historischen Hof, der bald schon 350 Jahre alt wird, wurden sie mit selbst gebackenen Brötchen, Seelen, verschiedenen eigenen Brotaufstrichen sowie Zwetschgen- und Holundersaft zum Frühstück verwöhnt.