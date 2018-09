Unterkirnach Kühe wollen Stall nicht verlassen

Unterkirnach/St. Georgen-Oberkirnach. Der Stall von Jürgen Weisser, aus dem zwei Personen und auch einige Kühe gerettet werden mussten, liegt auf Oberkirnacher Gemarkung. Einige Meter weiter liegt ein anderes Gebäude, das sich auf Unterkirnacher Gemarkung befindet.

So machte die Übung richtig Sinn, und beide Wehren arbeiteten harmonisch und dennoch zügig Hand in Hand. Angenommen wurde eine Verpuffung in der Milchkammer. Ein Mann liegt ohnmächtig im Melkstand, so die Aufgabenstellung der Übung. Eine andere Person wird später ebenfalls im Stall gefunden und "gerettet". 53 Milchkühe stehen im Stall von Weisser, drei von ihnen hatte der Landwirt ausgesucht, damit sie "befreit" werden: "Das sind die Gutartigsten", erklärte er. Um 19.30 Uhr kamen 20 Aktive von Oberkirnach mit ihrem Löschfahrzeug und legten sofort eine Leitung zum Brandweiher oberhalb des Anwesens Weisser. Parallel machten sich die Atemschutzträger bereit, den Stall zu betreten. Inzwischen war auch die Feuerwehr aus Unterkirnach angekommen und legte eine Wasserleitung von der Kirnach aus zum Stall. Hier musste ein langer Weg, auch noch ansteigend, bewältigt werden.

Zwei Atemschutzträger nahmen die erste Kuh am Halfter und führten sie nach draußen auf die Weide. Das Tier schaute verdutzt, ließ sich aber führen. Kuh Nummer zwei blickte schon kritischer und bewies etwas Widerstand. Kuh Nummer drei hatte die Faxen und das Röcheln aus den Atemschutzmasken dicke und protestierte bockend. Doch auch sie landete auf der Wiese, wo die drei dann standen und dem Geschehen zuschauten.