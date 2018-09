Unterkirnach Kosten teurer als geplant

Unterkirnach. Der Gemeinderat stimmte der Erschließungsplanung der BIT Ingenieure AG auf der Grundlage der Entwurfsplanung vom 3. September zu. Die Kostenberechnung, die sich als erheblich höher als angenommen erwies, wurde zur Kenntnis genommen.

Die Erschließungskosten, die jetzt schon 141 Euro pro Quadratmeter zuzüglich rund 15 Euro pro Quadratmeter für den notwendigen Straßenausbau "Am Wald" betragen, können sich dann auf Gesamtkosten von rund 156 Euro pro Quadratmeter betragen, dazu kommen noch die Kosten für den Grunderwerb Sommerberg II. In einer vorangegangenen Sitzung hatten Bürgermeister Andreas Braun und Rechnungsamtsleiter Lutz Kunz angedacht, dass sie mit dem Verkauf der Grundstücke einen Gewinn von 50 Euro pro Quadratmeter machen würden. Dann allerdings müssten sie die Grundstücke für rund 220 Euro pro Quadratmeter verkaufen, was zum Beispiel Birgit Kodet für "sehr happig" hielt.

Bürgermeister Andreas Braun antwortete: "Wir haben alles angeschaut und keine Möglichkeit gefunden,den Preis zu vermindern. Die Gemeinde hat mit der Erschließung einen großen Aufwand zu bewältigen." Rainer Christ von der Firma BIT Ingenieure AG erläuterte die Entwurfsplanung in der Sitzung. Die Gliederung der Erschließung setzt sich aus den Gebietsdaten, dem Bebauungsplan, der Entwurfsplanung, der Kostenberechnung und dem Zeitplan zusammen, so Christ. Er legte einen Lageplan mit der Darstellung der Ver- und Entsorgung und dem Verlauf der Leitungen vor.