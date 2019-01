Unterkirnach Komposthaufen beliebte Anlaufstellen

Unterkirnach. Imhof betreibt eine Jagdschule mit Ausbildungszentrum für Jagd und Hunde und hatte auf die Bitte von Bürgermeister Andreas Braun die Jagd in Unterkirnach zur Probe übernommen. Braun erklärte, es gebe zwar die Jagdgenossenschaft, der die Kommune angehöre. Trotzdem sei er froh, dass Imhof sich für ein Jahr der Gemarkung Unterkirnach angenommen habe. Imhof erklärte, diese könne nicht von einem Jäger alleine betreut werden. Ein Berufstätiger könne schon gar nicht nachts ansitzen und morgens früh dann zur Arbeit gehen, betonte er. Er habe Zug um Zug mit Grundstücksbesitzern Kontakt aufgenommen und nur angenehme Erfahrungen gemacht, so Imhof. Er habe starken Verbiss unter anderem im Herrenwald vorgefunden und festgestellt, dass es in Unterkirnach eine Dachsplage gebe, was anscheinend keiner gewusst habe, erläuterte er. Mit acht Einrichtungen (Hochstände), von denen sechs verschrottet wurden, habe man auch nichts bewegen können, fuhr er fort. Inzwischen habe er mit seinen Mitarbeitern 22 Einrichtungen so gebaut, dass erste Abschüsse getätigt werden konnten. Er habe das Revier zwar zur Probe übernommen, jedoch so behandelt, als ob er es gepachtet habe, unterstrich er.

Im Ausblick auf 2019 sollte man sich um den Wald hinter dem Wasserbehälter im Marbental kümmern, hier gebe es keine Weißtanne, die nicht verbissen sei, so Imhof. Im Grund in Richtung Hapimag habe er kein größeres Problem vorgefunden, alleine schon dadurch, dass hier viele Feriengäste wandern.

Man könne gefahrlos keinen Schuss abgeben, wenn sich Menschen im Wald aufhalten, betonte er. Man müsse sorgfältig planen, wo Hochsitze gebaut werden, um die Gefahr zu minimieren. Erlegt wurden im vergangenen Jahr 15 Dachse, zehn Füchse, elf Wildsauen und acht Rehe, so Imhof. Von den Wildsauen konnten nur fünf verwertet werden, fuhr er fort. In Wohngebieten dürfe kein Wild geschossen werden, auch Totschlagfallen dürfen nicht mehr aufgestellt werden, erklärte Imhof. Er forderte, dass Müll mit Lebensmittelresten abends nicht rausgestellt werden sollte, sondern erst am nächsten Morgen. Dann würden die Mülleimer auch nicht durchwühlt und der Inhalt auf den Wegen verteilt. Auch Komposthaufen seien beliebte Anlaufstellen für Füchse, gab er zu bedenken. Es seien schon mehrere Kameras aufgebaut worden. Dies sei ein hervorragender Weg, vor allem Wildschweine aufzuspüren. Wildschweine seien sehr schlau, finde man sie heute im Herrenwald, könnten sie morgen schon auf der anderen Seite der Gemarkung auftreten oder sich einige Wochen überhaupt nicht mehr blicken lassen. Von Hobby könne man bei einer Jagdpacht schon lange nicht mehr sprechen. Hier handele es sich um harte Arbeit mit vielen Gesetzen, die beachtet werden müssen, schloss Imhof seine Ausführungen.