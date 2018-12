Unterkirnach Kolumbus trifft auf Adele

Dieses Jahr spannt der Musikverein unter dem Titel "Alte Welt Neue Welt" einen musikalischen Bogen von Europa nach Amerika. "Wir werden Parallelen zwischen der alten und der neuen Welt ziehen, wobei Kolumbus eine Hauptrolle zukommt", erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Man habe schon gewusst, als Kolumbus zu seiner Reise aufbrach, dass die Erde keine Scheibe sei, trotzdem nennt sich das erste Musikstück "Voyage to the Edge of the World" fährt sie fort. Und da Kolumbus glaubte, dass er in Indien gelandet sei, nannte er die Ureinwohner Indianer, allerdings war er in Amerika erstmals an Land gegangen. So hat der Musikverein auch indianische Melodien in seinem Programm.

Slawische Volkstänze

Die Musiker werden slawische Volkstänze von Dvorak spielen. Zu seinen Lebzeiten formierten sich in den USA nach und nach die heutigen Bundesstaaten, wie Oregon, dessen Geschichte musikalisch erzählt wird. "Wir werden Oregon etwas genauer unter die Lupe nehmen", verspricht die Dirigentin. Nach der Pause wird der Musikverein chronologisch die verschiedenen Musikstile ab dem 20. Jahrhundert zu Gehör bringen. Von der West Side Story bis zu Adele entführen die Musiker ihre Zuhörer.