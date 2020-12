Unterkirnach Kleines Technologiezentrum im Blick

Auf das Gebiet Lorenzenhof, in dem vor rund 15 Jahren Ferienhäuser, ein Wohnmobilstellplatz und ein Campingplatz geplant waren, angesprochen, erklärt Braun, er sei immer wieder im Austausch mit dem Besitzer des Lorenzenhof-Areals, Jürgen Bruckner, losgelöst von den Mini-Häusern. Man müsse sich mit Bruckner zusammensetzen und über eine geeignete Zufahrt nachdenken. Über den Abendgrund gehe nichts, wenn, dann benötige man eine Zufahrt von der Straße in Richtung Schönwald. Er werde sicher einmal mit ihm die Köpfe zusammenstecken und könne sich vorstellen, mit ihm ein Konzept zu ent­wickeln, stellt Braun fest.

Auch im Personalbereich kommt einiges auf Braun zu, denn Ende August wird Agnes Zinapold in den Ruhestand eintreten. Mit ihr verliere die Gemeinde eine Mitarbeiterin, die über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Verwaltung verfüge, bedauert Braun und erklärt, dass er Ende Januar dem Gemeinderat in Absprache mit Ulrike Haberstroh und Lutz Kunz einen Stellenzuschnitt vorlegen wird. Es gelte, im Haus umzustrukturieren, sagt Braun.