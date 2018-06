Unterkirnach Kindergarten platzt aus allen Nähten

Unterkirnach. Einen Sachstandsbericht zum Kindergartenjahr 2017/2018 gab Kindergartenleiterin Maria Wahl am Dienstagabend im Gemeinderat. Eine Situation wie heute habe es im Kindergarten noch nie gegeben, erklärte sie. Der Kindergarten sei voll belegt, 25 Kinder wechseln zwar im Herbst in die Schule, aber es rücken viele Kinder nach – und nicht alle könnten aufgenommen werden. "Täglich kommen neue Anmeldungen", so die Kindergartenleiterin. 20 der Kinder würden kaum Deutsch sprechen, und das würden noch mehr werden. Auch dies sei eine Herausforderung. Die meisten dieser Kinder würden aus Maria Tann kommen, deren Eltern wollten sich integrieren und würden erfreulicherweise auch gerne am Dorfleben teilnehmen.