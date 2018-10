Mit dem neuen Tischkicker für den Ganztagsbereich der Roggenbachschule hat der Förderverein voll ins Schwarze getroffen. Vorsitzender Michael Klafki und Schulleiterin Andrea Blessing zeigten sich sehr zufrieden damit, wie gut der Tischkicker von den Schülern angenommen wird. "Wir hatten schon zwei alte Tischkicker, die wir mehr als günstig erhalten hatten, dementsprechend kurzlebig hatten sie sich auch erwiesen", erklärte Klafki. Wenn die Kinder um Tore kämpfen, geht es nicht immer zimperlich zu. "Das halten die Billig-Geräte nicht lange aus", hatte sich Klafki gesagt, tief in die Tasche des Fördervereins gegriffen und einen robusten Kicker für 600 Euro gekauft. Die Schüler können in der Frühbetreuung damit spielen, ebenso in der Spätbetreuung bis 17 Uhr und in der Mittagspause, ergänzt Andrea Blessing. Außerdem, und das sei sehr wichtig, müssen die Kinder im Team spielen, es gehe auch um die Motorik und die schnelle Reaktion, so die Schulleiterin. Foto: Schimkat